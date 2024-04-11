Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde yaptığı ısınma, 5'e 2 top kapma çalışması, dar alanda oyun ve taktik çalışmalarıyla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yarın da taktik çalışma gerçekleştirecek olan kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a giderek maç saatini bekleyecek.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, Beşiktaş maçına sakatlığı bulunan Lubo Satka hariç tam kadro hazırlanıyor. - SAMSUN