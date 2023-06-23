Samsunspor, Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Samsunspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, 'Samsunspor, konuşarak değil icraat yaparak 100'üncü yıla damgasını vurdu' dedi.

Samsunspor, futbolda Spor Toto 1'inci Lig şampiyonluğunun ardından basketbolda da Türkiye Basketbol Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, " Samsunspor, konuşarak değil icraat yaparak 100'üncü yıla damgasını vurdu" dedi.

Çağdaş Bodrumspor'un ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselen ikinci takım Yılyak Samsunspor oldu. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-offta mücadele etti. Play-off çeyrek finalinde Depomaxx Haremspor'u 2-0, yarı finalinde ise Sigortam.net'i 3-0 mağlup eden Yılyak Samsunspor'un finaldeki rakibi Semt 77 Yalovaspor oldu.

Genel Menajer Emre Ekim, yıllardır verdikleri emeğin karşılığını nihayet almayı başardıklarını söyledi ve ekledi: "Şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun."