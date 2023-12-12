Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Hakem Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Abone Ol

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem Halil Umut Meler'e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda 'Şiddet Yasası'nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem Halil Umut Meler'e maç sonu yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, sporda 'Şiddet Yasası'nın uygulanması gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçı olan Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakası 1-1'lik skorla sonuçlandı. Mücadele her iki takımdan da 1'er oyuncu kırmızı kartla oyundan atılırken, Çaykur Rizespor'a 1 puanı getiren gol son dakikalarda geldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler'e fiziki müdahale yerde de devam etti. Maç sonrası yaşanan fiziki saldırı kamuoyu tarafından kınanırken, Başkan Yüksel Yıldırım da 'Şiddet Yasası' önerisinde bulundu.

"Sporda artık 'Şiddet Yasası' uygulasın ve kimse kayrılmasın"

Hakemlere karşı olan tepkilerini centilmence gösterdiklerinin altını çizen Yüksel Yıldırım, "Bu sezon bazı müsabakalarımızda yapılan haksız hakem kararları karşısında centilmence açıklama yapmayı prensip edinen Samsunspor Başkanı olarak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin fiziksel saldırıyı kınıyorum. Müsabakanın Hakemi Halil Umut Meler ve ekibine geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Bu tarz eylemlerin tarafımızca kabul edilebilmesi asla mümkün değildir. Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Umarım bu olay Türk sporunda ve futbolunda bir milat olur. Sporda artık 'Şiddet Yasası' uygulasın ve kimse kayrılmasın" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler Yüksel Yıldırım Ankaragücü Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title