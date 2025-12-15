Haberler

Samsunspor Başkanı Yıldırım "Kimseye yedirtmem" diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi Haber Videosunu İzle
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, genç futbolcu Eyüp Aydın'a yönelik eleştirilere rağmen oyuncudan vazgeçmeyeceklerini ve Galatasaray'dan bonservisiyle transfer etmek istediklerini belirtti. Yıldırım, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem. Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz" diyerek genç oyuncunun arkasında olduklarını söyledi.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istediğini açıkladı.
  • Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'ın 4-5 kulüpten gelen teklifleri reddederek Samsunspor'u tercih ettiğini belirtti.
  • Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'ın Galatasaray maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesini ve Galatasaray poşetiyle ayrılmasını saygı ve kötü niyet olmadığı şeklinde değerlendirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son haftalarda gündem olan Eyüp Aydın ve Okan Kocuk protestolarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuya tam destek veren Yıldırım, taraftar tepkilerine rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

"EYÜP AYDIN'I KİMSEYE YEDİRTMEM"

Erdem Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'a olan güvenini net ifadelerle dile getirdi. Başkan Yıldırım, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem. Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz" diyerek genç oyuncunun arkasında olduklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"GALATASARAY'DAN BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORUM"

Eyüp Aydın'ın 4-5 kulüpten gelen teklifleri reddederek Samsunspor'u tercih ettiğini belirten Yıldırım, bu durumdan hem kendisinin hem de teknik ekibin memnun olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum" sözleriyle transfer niyetini açıkça dile getirdi.

GALATASARAY POŞETİ VE EL ÖPME TARTIŞMASI

Galatasaray maçı öncesi Eyüp Aydın'ın Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesi ve elinde Galatasaray poşetiyle stadyumdan ayrılmasının da gündem olmasına değinen Yıldırım, bu eleştirileri sert bir dille reddetti. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Abdülkerim onun abisi. Saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Daha 20 yaşında bir çocuk. Eski takım arkadaşları forma vermiş olabilir, poşete koyup götürmüş. Burada kötü niyet aranamaz. Aksini düşünenler kötü niyetlidir. Ben bu adamlara pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor

Emekli olmak isteyenler dikkat! Cep yakacak zam geliyor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk Kerimoğlu:

sen art niyet aramamaya devam et başkan gese maçlarından sonra aklı ile kalbi çelişmiş dersin artık

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
title