Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son haftalarda gündem olan Eyüp Aydın ve Okan Kocuk protestolarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuya tam destek veren Yıldırım, taraftar tepkilerine rağmen geri adım atmayacaklarını vurguladı.

"EYÜP AYDIN'I KİMSEYE YEDİRTMEM"

Erdem Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Yüksel Yıldırım, Eyüp Aydın'a olan güvenini net ifadelerle dile getirdi. Başkan Yıldırım, "Eyüp Aydın'ı kimseye yedirtmem. Yuhalasanız da vazgeçmeyeceğiz" diyerek genç oyuncunun arkasında olduklarını söyledi.

"GALATASARAY'DAN BONSERVİSİYLE ALMAK İSTİYORUM"

Eyüp Aydın'ın 4-5 kulüpten gelen teklifleri reddederek Samsunspor'u tercih ettiğini belirten Yıldırım, bu durumdan hem kendisinin hem de teknik ekibin memnun olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Pırıl pırıl bir karakter. Eyüp Aydın'ı Galatasaray'dan bonservisiyle almak istiyorum" sözleriyle transfer niyetini açıkça dile getirdi.

GALATASARAY POŞETİ VE EL ÖPME TARTIŞMASI

Galatasaray maçı öncesi Eyüp Aydın'ın Abdülkerim Bardakcı'nın elini öpmesi ve elinde Galatasaray poşetiyle stadyumdan ayrılmasının da gündem olmasına değinen Yıldırım, bu eleştirileri sert bir dille reddetti. Eyüp Aydın'ın Galatasaray'ın oyuncusu olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Abdülkerim onun abisi. Saygısından elini öpmüş, bunda ne var? Daha 20 yaşında bir çocuk. Eski takım arkadaşları forma vermiş olabilir, poşete koyup götürmüş. Burada kötü niyet aranamaz. Aksini düşünenler kötü niyetlidir. Ben bu adamlara pabuç bırakmam" ifadelerini kullandı.