Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynanan maçın son anlarında tribünlerle tartışma yaşadı. Sidiki Cherif'in golünün ardından başlayan sözlü dalaşma, gerilimin sürmesiyle ateşli bir hal aldı. Yıldırım'ın hiddetinin artması üzerine locadaki diğer kişiler ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran araya girdi. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile olaylar büyümeden sona erdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının son anlarında sarı-lacivertli tribünlerle kavga etti.

YÜKSEL YILDIRIM VE TRİBÜNLER ARASINDA KAVGA

Fenerbahçe'nin 90+5'te Sidiki Cherif ile bulduğu golün ardından Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe tribünleri arasında ortam gerildi. Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarlar ile sözlü dalaşma yaşadı. Artan tansiyonla birlikte bu tartışma daha da ateşli bir hal aldı.

SADETTİN SARAN ARAYA GİRDİ

Yıldırım ve taraftarlar arasındaki tartışma fiziksel boyuta taşınmaya ramak kala o bölüme giden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkan olayların büyümesini engelledi. Ardından olay yerine güvenlik görevlilerinin de gelmesiyle çıkan kavga daha da büyümeden sona erdi.

