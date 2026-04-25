Samsunspor'dan TFF'ye tepki: İfade özgürlüğümüz engelleniyor

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Trabzonspor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini ancak bunu hak etmediklerini söyledi. Çakır, "Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı ve iki tane de cümle vardı. Bizim ifade özgürlüğümüzü engelleyecek şekilde yasak olduğu için bizi ceza kuruluna verdiler. Ne vardı orada? Bir şey yok. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, TFF'nin kırmızı-beyazlı kulübü PFDK'ya sevk etmesi, takımın gelecek hedefleri ve sakat oyuncuların durumları hakkında basın mensuplarına açıklamalar bulundu. TFF tarafından verilen cezaya tepki gösteren Suat Çakır, "Söz konusu paylaşım, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır. Somut bir suçlama içermiyor. Sadece iki cümleden ibarettir. Bu dosya üzerinde kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki 'artık eleştiride bulunmayın' demek istiyor" diye konuştu.

'HİÇ Mİ DEMOKRATİK ELEŞTİRİ HAKKIMIZ OLMAYACAK?'

Ligde oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan hakkında TFF'ye yazı gönderdiklerini belirten Suat Çakır, "Başkanımızın yaptığı açıklamalar, taraftarımızın gösterdiği tepkiler ve paylaşım sonrası TFF bizi ceza kuruluna sevk etti. Hem de ağır bir şekilde. Biz, Rizespor maçından sonra federasyona bu hakemle ilgili bir yazı yazdık. Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık ve 'Bu hakemi alın' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik. Ceza kuruluna verildik. Verilirken haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve iki tane de cümle vardı. Bizim ifade özgürlüğümüzü engelleyecek şekilde yasak olduğu için bizi ceza kuruluna verdiler. Ne vardı orada? Bir şey yok. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülünün kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiç mi demokratik eleştiri hakkımız olmayacak? Kulübün bütün her şeyini veren başkan Yüksel Yıldırım, bu kulübün sahibidir. Bütün her şeyi Yüksel Yıldırım kendinden karşılamaktadır ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Bu sene Avrupa'da yaşadıklarımızı defalarca söylüyoruz. Avrupa'da yaşadıklarımız bu ülkeye bir hizmettir. Türk sporuna bir hizmettir. Ama başkanın eleştiri düzeyinde olan ifadelerini kabullenmeyip ağır bir şekilde TFF ceza kuruluna sevk ettiler" şeklinde konuştu.

'BEŞİNCİLİK ŞANSIMIZ AZ DA OLSA DEVAM EDİYOR'

Alanyaspor'u yenip ligdeki beşincilik şanslarını devam ettirmek istediklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Alanyaspor maçı için yarın yola çıkıyoruz. Emre Kılınç, Celil Yüksel ve Jauress Assaomou sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Galibiyet için gidiyoruz, her maçta olduğu gibi. Beşincilik şansımız az da olsa devam ediyor. O şansı korumak için mutlaka galip gelmemiz lazım. Galip gelmek için gidiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı