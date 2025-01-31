Samsunspor, Başakşehir Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Samsunspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sabah saatlerinde çalışan kırmızı-beyazlılarda, el parmak tarak kemiği kırılan Emre Kılıç ile sarı kart cezalısı Nany Dimata dışında eksik bulunmuyor.

Ayrıca Ntcham, Bola, Mouandilmadji ve Muja ile birlikte Teknik Direktör Thomas Reis, Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.

Samsunspor'un yarın sahaya, "Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji" 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN