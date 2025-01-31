Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Aldığı ceza az gelmişti! Savcılık Nevzat için yeni talep
Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
Ailesini katleden 17 yaşındaki zanlıdan 'altın tartışması' iddiası

17 yaşındaki zanlı babasının sorusuna kızıp tüm ailesini katletmiş

Samsunspor, Başakşehir Maçına Hazır

Samsunspor, Başakşehir Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamladı, eksik oyuncular hakkında bilgi verildi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Samsunspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sabah saatlerinde çalışan kırmızı-beyazlılarda, el parmak tarak kemiği kırılan Emre Kılıç ile sarı kart cezalısı Nany Dimata dışında eksik bulunmuyor.

Ayrıca Ntcham, Bola, Mouandilmadji ve Muja ile birlikte Teknik Direktör Thomas Reis, Başakşehir mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecekler.

Samsunspor'un yarın sahaya, "Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji" 11'i ile çıkması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İstanbul'a geliyor! İşte maaşı ve sözleşme detayları
img

İlk transferini Türkiye'den yaptı
img

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.