Samsunspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam etti. Antrenman dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana dinamik ısınma, koordinasyon ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü taktik çalışmasıyla tamamladı.
Karadeniz ekibi, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.