Haberler

Okan Kocuk: "Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Okan Kocuk: 'Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Almanya'nın Mainz takımına 2-0 mağlup olan Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off'lara geçti. Kaleci Okan Kocuk, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ve play-off'larda başarı hedeflediklerini belirtti.

off turunu geçip Avrupa'da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşan Samsunspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ilk 8'e adını yazdıramadı. 12. sırada lig aşamasını tamamlayan kırmızı-beyazlılar son 16 turunda play-off'larda yoluna devam edecek.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Okan Kocuk, "İyi başladığımız bir Avrupa macerasında bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Burada kazanıp ilk 8'e kalmak istiyorduk. Zaman zaman iyi dönemler geçirdik, kötü oynadığımız dönemler oldu. Kaybetmek istemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Play-off'larda yolumuza devam ediyoruz. Avrupa maceramıza orada kazanıp en iyi şekilde en üst aşamaya kadar gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Samsunspor'a ve Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Umarım play-off'larda daha güzel günler bizi bekler" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Habertürk çalışanı bir bir anlattı: Çürümüş sisteme itiraz edenler zorunlu izne gönderildi

Kanaldaki rezilliklere ses çıkaranları, böyle susturmuşlar
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi

Haftalardır yoğun bakımda! Fatih Ürek'ten üzen haber geldi
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor

NATO Genel Sekreteri tek tek saydı! 3 ülke Ukrayna'yı istemiyor
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

315 günlük hasret bitti! Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! 13 gün sonra hepsi silinecek
Epstein skandalında Bill Gates'in de fotoğrafları ortaya çıktı

Epstein skandalında yeni fotoğraflar ortaya çıktı
title