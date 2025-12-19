Okan Kocuk: 'Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz'

off turunu geçip Avrupa'da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşan Samsunspor sahadan 2-0 mağlup ayrılarak ilk 8'e adını yazdıramadı. 12. sırada lig aşamasını tamamlayan kırmızı-beyazlılar son 16 turunda play-off'larda yoluna devam edecek.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Okan Kocuk, "İyi başladığımız bir Avrupa macerasında bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Burada kazanıp ilk 8'e kalmak istiyorduk. Zaman zaman iyi dönemler geçirdik, kötü oynadığımız dönemler oldu. Kaybetmek istemiyorduk. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Play-off'larda yolumuza devam ediyoruz. Avrupa maceramıza orada kazanıp en iyi şekilde en üst aşamaya kadar gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Samsunspor'a ve Samsun şehrine yakışan mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Umarım play-off'larda daha güzel günler bizi bekler" dedi. - SAMSUN