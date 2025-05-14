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Samsunspor, Avrupa Kupalarına Katılma Hedefini Gerçekleştirdi

Samsunspor, Avrupa Kupalarına Katılma Hedefini Gerçekleştirdi
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Reeder Samsunspor, UEFA Avrupa kupalarına katılma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü açıkladı. 2025/26 sezonunda Avrupa'da mücadele edecek olmaktan dolayı büyük bir heyecan yaşandığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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