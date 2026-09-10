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Samsunspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, rondo çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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