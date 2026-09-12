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Samsunspor-Arca Çorum FK maçının ardından

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- Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar: "Çok zor bir deplasmandan güzel, farklı bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'un 5-1 yenen Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Uğur Uçar, çok zor bir deplasmandan farklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Uçar, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Samsunspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Samsunspor'un zorlu bir takım olduğunu belirten Uçar, "Çok zor bir deplasmandan güzel farklı bir galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Samsunspor karşısında adam adama baskılarından çıktıktan sonra geniş alanlar bulacağımızı biliyorduk. Bunu özellikle ilk yarı çok iyi değerlendirdik. İkinci yarı, skor yakaladıktan sonra biraz Samsun'a topu bıraktık. Samsunspor çok üstümüze gelmeye başlayınca hamleler yaptık. Ondan sonra da iki gol bulduk. Oyuncularıma emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Uçar, bu maçı geride bırakacaklarını vurgulayarak "Haftaya Alanya maçına hazırlanacağız. Milli araya 3 puanla girmek istiyoruz. Bu maç özelinde hem ön alan baskısını hem ikinci bölgede savunmada neler yapacağımızı hepsini çalıştık. Ama böyle farklı skorlardan sonra böyle pozisyonlar verebiliyorsunuz. Ona rağmen pozisyon vermemize rağmen girdiğimiz pozisyonlar da var. Fark daha fazla açılabilirdi. Ama güzel bir oyun oynadık. Bu hafta özellikle geriden oyun kurmakla ilgili çok çalıştık. Bunun meyvesini yedik diyebilirim çünkü çok adam adama baskı yaptık Samsunspor, karşısında... Geniş alanlar bulduk ve bunları da çok iyi değerlendirdik. Yine duran toptan yol yedik. Bu beni çok üzüyor. Bunun üstüne biraz daha fazla çalışacağız." ifadedelerini kullandı.

Kaynak: AA
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