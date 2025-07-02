Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Antoine Makoumbou ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Makoumbou'nun yeni sezonda takıma katkıda bulunması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürklü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak. Yeni yolculuğunda başarılar Antoine." ifadesine yer verildi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de 33 maçta forma giydi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Spor
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