Samsunspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak

Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı takım, geçen hafta Trabzonspor'a kaybettikten sonra moral bulmak istiyor ancak bazı oyuncuları sakat ve cezalı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı takım, sezonda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi ile 30 puan topladı.

Trabzonspor'a geçen hafta sahasında 3-0 kaybeden Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor'u yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile kart cezalısı Antoine Makoumbou, Hesap.com Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaymayı Hesap.com Antalyaspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor





