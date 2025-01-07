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Samsunspor Anısına Resim Sergisi Düzenleniyor

Samsunspor Anısına Resim Sergisi Düzenleniyor
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Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 20 Ocak kazasına dikkat çekmek amacıyla 'Senin Şehrin Senin Takımın Samsunspor Resim Sergisi' için eser üretmeye başladı. Sergi, 13-14 Ocak tarihlerinde AVM'de gerçekleştirilecek.

Samsun'da, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi görsel sanatlar dersi öğrencileri, 20 Ocak kazasına dikkat çekmek için 'Senin Şehrin Senin Takımın Samsunspor Resim Sergisi' için eser üretmeye başladı.

Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsunspor takım otobüsünün kaza yaptığı 20 Ocak anısına özel bir organizasyona hazırlanıyor. Okulun görsel sanatlar dersi öğrencileri, 13-14 Ocak tarihleri arasında AVM'de düzenlenecek resim sergisiyle sahne alacaklar. Şehrin en büyük marka değerlerinden biri olan Samsunspor için düzenlenecek sergi öncesinde Okul Müdürü Mehmet Önder, "Şehrimizde gelecek nesillere Samsunspor kültürünü aşılamak adına okulumuz çocukları ve öğretmenlerimizin yaptığı etkinliğe tüm şehrimizi davet ediyoruz" diye konuştu.

Sergi hakkında bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmenleri Banu Akdağ ve Nilgün Ağırlar ise "Öğrencilerimizin Samsunspor sevgisinin emeğe dönüşerek resme dönüşmesi bizler adına büyük bir mutluluk oldu. 1965 yılından günümüze Samsunspor'un sembol isimlerini resimler aracılığı ile yaşatmak istedik" dediler.

Ayrıca Okul Müdürü Mehmet Önder ve öğretmenler Banu Akdağ ile Nilgün Ağırlar, yaklaşan 20 Ocak öncesinde hafızalara kazanın o acı günü de bu resim sergisi ile anmak istediklerini ifade ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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