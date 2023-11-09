Samsunspor, alt sıralardan kurtulma adına yarışa dahil oldu

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'de ilk 9 maçta galibiyet alamayan Y. Samsunspor, oynadığı son 2 müsabakayı kazanarak alt sıralardan kurtulma adına yarışa dahil oldu.

Süper Lig'de yeni sezona Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde başlayan Samsunspor, 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 20 takımlı ligin dibine demir atmıştı. Eroğlu ile 5 hafta sonunda karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 6. haftadaki Gaziantep FK ve 7. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakalarında takımın başında Yardımcı Antrenör Emre Bayraktar yer alırken, kırmızı-beyazlılar bu 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak, 7 hafta sonunda 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 1 puanda kaldı.

Gisdol, 4 maçta 7 puan topladı

Takımın başına ligin 8. haftasında geçen Alman teknik direktör Markus Gisdol, ilk mücadelesinde sahasında R. Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını kazandı. Ardından MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-0 yenilen Gisdol'un öğrencileri, ilk galibiyetlerini 10. haftada A. Hatayspor'a son dakikada attığı golle aldı. Samsunspor, yine Gisdol idaresinde Hatayspor karşılaşmasından 4 gün sonra çıktığı erteleme maçı olan İstanbulspor müsabakasında da son dakika golüyle galip gelerek, üst üste ikinci 3 puanını almış oldu. Görevde olduğu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Markus Gisdol, 1 puanla devraldığı Samsunspor'u 8 puana yükselterek alt sıralardan kurtulma adına önemli mesafe kat etti.

Rakamlarla Samsunspor

Kırmızı-beyazlıların bu sezon attığı 9 gol de farklı isimlerden geldi. Samsunspor'da Landry Dimata, Ercan Kara, Ait Bennasser, Van Drongelen, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji, Oliver Ntcham, Soner Aydoğdu ve Kingsley Schindler 1'er kez gol sevinci yaşadılar. Öte yandan Moryke Fofana bu sezon 2 asist yaparken, Soner Aydoğdu ve Flavien Tait de 1'er kez gol pası verdiler. Ayrıca ligde şu ana kadarki 11 maçta 14 oyuncu 21 kez sarı kart gördü.

Samsunspor'da Emre Kılınç 3, Drongelen, Bennasser, Fofana, Dimata ve Tırpan 2, Ntcham, Schindler, Bola, Marius, Yunus Emre, Tait, Soner Gönül ve Osman Çelik ise birer defa sarı kartla cezalandırıldılar. Emre Kılınç ve Rick Van Drongelen tüm mücadelelere 11'de başlarken, en çok süre alan futbolcu ise 958 dakika ile Drongelen oldu. Drongelen'i 900 dakika ile kaleci Okan Kocuk takip etti.

Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında, 12 Kasım Pazar günü Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. - SAMSUN