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Samsunspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı için Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Thomas Reis'in yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, sakatlıkları nedeniyle eksikler bulundu.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 32'nci haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, parkurlu ısınma ile başladı. Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, dar alanda yönsüz oyun oynadı. İdman, taktik çalışmalarla tamamlandı. Samsunspor'da son iki haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marc Bola, takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Hafif sakatlık yaşayan Youssef Ait Bennasser, takımdan ayrı koşu yaparken, Celil Yüksel ise idmanda yer almadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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