UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 AEK Atina: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor: 1 AEK Atina: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, Yunan ekibi AEK Atina ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Moukoudi'nin kendi kalesine attığı golle kırmızı-beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi AEK Atina ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı kırmızı-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Holse'nin pasında soldan kaleye paralel bir şekilde topu gönderen Musaba'nın ortasında meşin yuvarlak Moukoudi'ye çarparak filelere gitti. 1-0

8. dakikada Ntcham'ın kalenin cephesinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayından plase vuruşunda top direğin sağından auta çıktı.

17. dakikada Koita'nın röveşatasından seken topa ceza sahasında sert vuran Pereyra'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

30. dakikada Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Strakosha son anda çeldi.

34. dakikada Mantalos'un kullandığı serbest atışında ceza sahası içinde Moukoudi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift, Tahsin Bülbül, Ebrima Ceesay

Teknik Direktör: Thomas Reis

AEK Atina: Thomas Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios, Orbelin Pineda, Petros Mantalos, Razvan Marin, Aboubakary Koita, Roberto Pereyra, Luka Jovic

Yedekler: Angelos Angelopoulos, Alberto Brignoli, Domogoj Vida, James Penrice, Christos Kosidis, Konstantinos Chrisopoulos, Marko Grujic, Derek Kutesa, Niclas Eliasson

Teknik Direktör: Marco Nikolic

Gol: Moukoudi (dk. 4 k.k.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Satka (Samsunspor), Marin, Mantalos (AEK Atina) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
