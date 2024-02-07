Samsunspor'a transfer olan Benito Dirk Raman Samsun'a geldi
Samsunspor'un Anderlecht'ten transfer ettiği Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman, Samsun'a geldi ve Samsunspor Tesisleri'ne ayak bastı. Raman, Samsunspor formasıyla taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor.
SAMSUNSPOR'un Anderlecht'ten transfer ettiği Benito Dirk Raman, Samsun'a geldi.
aradeniz ekibinin, Belçika temsilcisi Anderlecht'ten 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Benito Dirk Raman, Samsunspor Tesisleri'ne ayak bastı. Samsunspor'da 36 numaralı formayı giyecek olan Raman, "Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.