Haberler

Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Fenerbahçe maçından sonraki süreçte başkan Yüksel Yıldırım ve icra kurulu üyesi Zeycan Yıldırım'a hakaret eden 137 hesabın tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacağı, uymayanlar hakkında ise derhal savcılık başvuruları gerçekleştirileceği belirtildi.

  • Samsunspor kulübü, Fenerbahçe maçı sonrası başkan Yüksel Yıldırım ve kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar nedeniyle 137 kişiyi tespit etti.
  • Kulüp, tespit edilen kişilere 24 saat içinde paylaşımlarını kaldırıp özür dilemeleri için süre verdi.
  • 24 saat içinde özür dilemeyenler hakkında savcılığa başvurulacak.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından, tribünde bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyesi kızı Zeycan Yıldırım'a yönelik sözlü hakaret ve tehdit nedeniyle kulüpten açıklama yapıldı.

137 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulübün hukuk departmanı tarafından yürütülen incelemelerde şu ana kadar 137 kişinin tespit edildiği bildirildi.

24 SAAT İÇERİSİNDE ÖZÜR DİLENMEZSE SAVCILIĞA BAŞVURULACAK

Kulübün resmi sanal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe müsabakası sonrası ve ilerleyen günlerde Başkanımız Yüksel Yıldırım ve İcra Kurulu Üyemiz ve Pazarlama Departman Başkanımız Zeycan Yıldırım hakkında hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar titizlikle incelenmiştir. Hukuk Departmanımızca şu ana kadar 137 kişi tespit edilmiş olup incelemeler devam etmektedir. 24 saat içerisinde paylaşımlarını kaldırıp özür dileyenler hakkında yeniden değerlendirme yapılacak; uymayanlar hakkında ise derhal savcılık başvuruları yapılacaktır. Kulüp avukatlarımız, bu tarz paylaşımlarda bulunan tüm kişilerin bizzat takipçisi olacaktır."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Allahın kulu:

Futbol kumardır zaman kaybıdır uzak durun rahatlayın diyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

