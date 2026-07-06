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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Samsunspor, Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde ilk antrenmanla başladı. Çift idman programı uygulanan ilk günde futbolcuların istekli görüntüsü dikkat çekti.

SAMSUNSPOR Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yaptığı ilk antrenmanla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, sezonun ilk çalışmasını teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdi.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Sezonun ilk çalışmasında oyuncuların yüksek temposu ve istekli görüntüsü öne çıkarken, teknik ekip ilk bölümde fiziksel uyum sürecine yönelik program uyguladı. Antrenmanın devamında pas organizasyonlarına geçen futbolcular, kısa pas çalışmalarıyla birlikte topa sahip olma ve oyun temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren günün ilk çalışması tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk gününü çift idman programıyla sürdüren Samsunspor, akşam saatlerinde yapılan ikinci saha çalışmasıyla hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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