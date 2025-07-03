Samsunspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
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Samsunspor, Avrupa kupaları ve Trendyol Süper Lig'de mücadele edeceği 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı.

Avrupa kupalarında ve Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Yeni sezonun ilk çalışması, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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