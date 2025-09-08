Samsunspor, 20 Bin Öğrenciye Defter ve Kalem Hediye Etti

Samsunspor Kulübü'nün "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" temasıyla düzenlediği organizasyon kapsamında, 1. sınıfa başlayan öğrencilere defter ve kalem hediye etti.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı açılışı dolayısıyla Samsunspor Kulübü, Samsun Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenledi. Kulübün 60. kuruluş yıl dönümü kapsamında "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, il genelinde 1. sınıfa başlayan yaklaşık 20 bin öğrenciye defter, kalem ve çam fidanı hediye edildi. Atakum Bayındır İlkokulu'nda yapılan etkinliğe Samsunspor yönetimi ve futbolcuların dışında Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsunspor Kulübü yönetimi, takım kaptanı Zeki Yavru, futbolcular Soner Aydoğdu, Rick van Drongelen ve Yunus Emre Çift ile Samsunspor Voleybol Takımı oyuncuları katıldı. Meşalelerle karşılanan sporcular, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı ve hatıra fotoğrafı çektirip, formalarını imzalattı.

Bilen: "Kampanyayı gelecek yıllarda da devam ettireceğiz"

Öğrencilerin ilk hediyesinin Samsunspor olmasını amaçladıklarını ifade eden Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Eğitim ve öğretim yılının bütün çocuklarımıza, eğitmenlerimize, hocalarımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarınımızın geleceği olan çocuklarımızı, gençlerimizi inşallah yarınlara hazırlamış oluruz. Samsunspor Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmede, hem geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz hem de bu yıl ilkokula başlayacak yaklaşık 20 bin çocuğumuza Samsunspor aidiyet duygusunu aşılamak ve belki de okul yaşamlarında ilk aldıkları armağanın Samsunspor defteri ve kalemi olmasını tercih ettik. Öyle zannediyorum ki bu kampanyamız çok ses getirdi. İnşallah gelecek yıllarda artırarak, sayısını devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ümit ediyorum ki çocuklarımız, aldıkları bu armağanla 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' mottomuza uygun olarak hatıralarının arasında güzel bir hikaye sahibi olurlar. İnşallah bu kampanyamızı formalarla süsledikleri zaman şehrimizde çığ gibi büyüyen bir Samsun ve Samsunspor sevdası olur. Bu da tribünlerimize ve sonuçlarımıza yansır diyorum" dedi.

Zeki Yavru: "Gazze ve Filistin'deki çocukları unutmuyoruz"

Etkinlikte konuşan ve Filistin'deki çocukları unutmadıklarını dile getiren Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru, "Yeni eğitim-öğretim yılı, tüm ülkemize, milletimize, başta baş tacı öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocukların mutluluğu bizler için çok önemli. Bütün dünyadaki çocukların mutluluğu bizim için önemli. Başta Filistin ve Gazze'deki çocukları asla unutmuyoruz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz mutluysa, onların mutluluğu da bizim için çok önemli. Allah'tan tek isteğimiz, dileğimiz onların da bir an önce mutluluğa kavuşması. Sonrasında da biz de kendi şehrimizde, ülkemizde çocukların mutluluğunu çok önemsiyoruz. Çocukların yüzünün tebessüm edeceği her türlü organizasyonda, Samsunspor için biz futbolcular ve yönetim olarak elimizden geldiğince bütün organizasyonlara el uzatmaya, katılmaya çalışıyoruz. Onları burada birazcık da olsun tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek, bizim için bundan daha güzel bir şey olamaz. Tarif edilemez bir mutluluk" diye konuştu.

Öte yandan etkinlikte yakın zamanda doğum günü olan Zeki Yavru'nun doğum günü, minik öğrencilerle birlikte kutlandı. - SAMSUN