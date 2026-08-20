Samsunspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet, rejenerasyon, pas organizasyonları ve dar alanda çift kale maç çalışmaları yer aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor mücadelesine Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Samsunspor, Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet ve rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç oynandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.