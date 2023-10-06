Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunspor'u ziyaret etti

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Trendyol Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Samsunspor'u ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Trendyol Süper Lig'de kötü sonuçlar alan Samsunspor'u ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, Çaykur Rizespor maçı öncesi Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti. Futbolculara baklava ikram eden Vali Tavlı, Rizespor maçında başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette Samsunspor Kulübü Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ile İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır yer aldı.

Ziyaretin sonunda toplu halde fotoğraf çektirildi. - SAMSUN