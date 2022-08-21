Samsun spor haberi: Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Spor Haberleri Samsun haber... Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startıyla başladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startıyla başladı. Bu yıl 34. kez gerçekleştirilecek yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki iskelede toplanan 1198'i yabancı 2441 yüzücü 3 vapurla yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yarış startını verdi. Yüzücüler sırayla iskeleden atlayarak, boğazın serin sularında yarışmaya başladı. Kıtalararası yüzücü unvanı için yarışıyorlar Dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 5 kıtadan 2400'ü aşkın yüzücüyü İstanbul Boğazı'nda bir araya getiriyor. Yarışmaya katılanların 700'ünün kadın olduğu bildirildi. Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki etkinlik alanında son bulacak 6.5 kilometrelik yarışta yüzücüler, Asya'dan Avrupa'ya yüzerek, "kıtalararası yüzücü" unvanını kazanabilmek için mücadele edecek. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan organizasyon, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da "En iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilmişti. Spor Kaynak: AA / Murat Kaya Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Mehmet Kasapoğlu Samsung Spor Haberler

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