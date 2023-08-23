Samsun İlkadım Belediyesi Sporcuları Ödüllendirdi

Samsun İlkadım Belediyesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi. İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törende Başkan Necattin Demirtaş, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi. Törenin son bölümünde ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ve derece alan 17 sporcu ödüllendirildi.

Samsun İlkadım Belediyesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da "2023 Yılı Spor Ödülleri" töreni düzenlendi. Törende Başkan Necattin Demirtaş, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi.

Sporun gençler için önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Başkan Demirtaş, "Şuan spor kulübümüzdeki toplam 3 bin 500 sporcumuzdan 2 bin 750'si lisanlı olarak şehrimizin ve ilçemizin adını farklı müsabakalarda aldıkları başarı ile duyuruyorlar. İlkadım büyük bir ilçe. Bu sayıyı artırmak adına spora ve sporcuya olan yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Törenin son bölümünde ise ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluk ve derece alan 17 sporcu ödüllendirildi. Tüm sporcuları tek tek tebrik edip gram altın takan Başkan Demirtaş, sporcuları yetiştiren 5 antrenöre de hediye çeki verdi. Program toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN