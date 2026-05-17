Uluslararası Samsun Gran Fondo Yarışında korkutan kaza: 2 yaralı

Güncelleme:
3. Uluslararası Samsun Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nda zincirleme kaza meydana geldi, 2 sporcu yaralandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 3. Uluslararası Samsun Gran Fondo Bisiklet Yol Yarışı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da başladı. Yarış sırasında meydana gelen zincirleme kazada 2 sporcu yaralandı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen amatör ve profesyonel bisiklet sporcularını bir araya getiren organizasyon, sabah saat 09.00'da start aldı. Samsun'un Atakum ilçesinde başlayan ve doğal güzellikler arasında yer alan Bafra Kızılırmak Deltası güzergahına kadar gün boyu devam edecek yarış, sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yarışın başlamasının ardından parkurun ilerleyen bölümünde önde seyreden sporculardan birinin yavaşlaması üzerine arkadan gelen bisikletliler birbirine çarptı. Peş peşe yaşanan çarpışmalar sonucu bazı sporcular yola savrularak düştü. Kazada yaralanan 2 sporcu olay yerine çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle parkurda kısa süreli panik yaşanırken, sağlık ve organizasyon ekipleri olay yerine hızlı şekilde müdahale etti. Yarış, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kaldığı yerden devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
