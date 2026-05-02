Galatasaray maçı öncesi taraftarlara alkol gözlüğü uygulaması yaptı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsunspor- Galatasaray maçı öncesi alkol kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla 19 Mayıs Stadı'nda uygulama yaptı. Uygulamada taraftarlara alkol gözlüğü takılarak, minyatür kaleye şu çekmesi istendi. Uygulama sırasında taraftarlar eğlenirken, alkolün etkisine de dikkat çekildi. Ayrıca taraftarlar, emniyet maskotu 'Kanka' ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı