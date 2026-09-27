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Samsun'da Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası 606 sporcunun katılımıyla sona erdi

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Samsun'da Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası 606 sporcunun katılımıyla sona erdi
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Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, İlkadım Okçuluk Salonu'nda 52 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla sona erdi. Yıldızlarda Çin Halk Cumhuriyeti, gençlerde Amerika Birleşik Devletleri altın madalyalar kazandı; takımlarda ABD ve Kanada birinci oldu.

Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele etti.

Yıldız kadınlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Tie Zhihe, erkeklerde ise aynı ülkeden Lin Youlong birinci oldu.

Genç kadınlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden Liu Jaelyn, erkeklerde ise aynı ülkeden Graham Roy altın madalyanın sahibi oldu.

Genç kadın takımlar kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, erkeklerde ise Kanada birinciliği elde etti.

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, düzenlenen madalya töreniyle son buldu.

Kaynak: AA
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