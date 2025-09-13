Samsun'da Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası başladı.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 13 kulüpten kadın ve erkek 103 sporcu katılıyor.

İlk gününde eleme turu yapılan şampiyona, yarın sona erecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, AA muhabirine, şampiyonayı her yıl Samsun'da düzenlediklerini söyledi.

Bu tür yarışmaların milli takım seçmesi niteliği taşıdığını dile getiren Özçelik, "Bu gün minikler yarışıyor. Yarın büyüklerin finalleri var. Görsel zevki güzel bir yarışma olacak. Burada bir dahaki senenin milli takım sporcuları belli olacak. Önümüzdeki yıl, olimpiyat seçmelerinin başladığı yıl. Bütün yarışmalar çok önemli olacak." dedi.

Özçelik, Samsun'un trampolinin merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Altyapısı çok kuvvetli. Buraya gelen yabancı hocaların, antrenörlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla artık Samsun, trampolinin merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, sporseverler ve sporcuların aileleri katıldı.