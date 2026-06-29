Haberler

Samsun'da Yaz Spor Okulları coşkuyla açıldı

Samsun'da Yaz Spor Okulları coşkuyla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın Samsun'daki açılış programı, yürüyüş korteji ve spor gösterileriyle coşkulu bir şekilde yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, yeteneklerini keşfetmek ve toplumda spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın Samsun'daki açılış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen program kapsamında, Türkiş sahil mevkisinden başlayan yürüyüş korteji Çobanlı İskelesi'nde sona erdi. Açılış programına protokol üyeleri, sporcular, antrenörler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları yapıldı. Program kapsamında sporcular tarafından judo, taekwondo, cimnastik boks ve capoeira branşlarında gösteriler sunuldu.

Programda konuşan Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Okullarının çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve anlamlı geçirmelerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gençlerin ülkenin en büyük gücü ve geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Perçin, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin sadece sportif alanlarda değil, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Yaz okullarımız kapsamında çocuklarımız farklı spor branşlarıyla tanışacak, yeni arkadaşlıklar kuracak, takım ruhunu, disiplinli çalışmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazanacaklardır. Aynı zamanda gençlik faaliyetleriyle kendilerini geliştirme, yeteneklerini keşfetme ve özgüvenlerini artırma fırsatı bulacaklardır" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Süper Lig devinin yıldız golcüsü Rusya'ya gitti
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu

Sadece 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada

Bir anda bomba gibi patladı
Şevval Sam’dan Çeşme’de Kürtçe türkü ve zılgıt şovu

Şevval Sam’dan Kürtçe türkü ve zılgıt şovu
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu