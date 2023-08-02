Samsun'da Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilere sportif etkinlikler düzenlendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Alaçam Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrencilere stadyumda spor yapma imkanı sağlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim kursu hem de sportif etkinlikler sunulduğunu belirtti.

Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursuna katılan öğrencilere yönelik sportif etkinlikler yapıldı.

Alaçam Müftülüğüyle ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte, yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenciler stadyumda spor yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, öğrencilere öğlene kadar Kur'an-ı Kerim kursu öğleden sonra da sportif etkinlikler planladıklarını söyledi.

Karaaslan, çocukların hem spor yaptığını hem de Kur'an-ı Kerim kursu gördüklerini ifade ederek, "Amacımız onların yaz günlerini dolu dolu geçirmelerini sağlamak. Spor uzmanımız Ayşe Şeyhoğlu kontrolünde antrenörlerimiz ve görevli hocalarımız ile birlikte öğrencilerimize ok atma, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar da oynatıyoruz. Müzik eşliğinde egzersizler yapıyorlar. Sportif etkinliklerimiz devam edecek. Camiler arası futbol turnuvası da yapmayı planlıyoruz." dedi.