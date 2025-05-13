İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Samsun'da Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları, 59 ilden 238 sporcunun katılımıyla sona erdi. Kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belirlendi.

SAMSUN'da Okul Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 2 gün süren düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler A (Kız-Erkek) Türkiye Birinciliği müsabakaları, 59 ilden 238 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Müsabakaların ikinci gün, kız ve erkek sporcular arasında sağ ve sol kol final atışlarıyla sona erdi.

Kızlar kategorisinde 45 kilogramda Beyza Gül Akdağ, 50 kilogramda Beyza Ece Atmaca, 55 kilogramda Hatice Yıldız, 60 kilogramda Nur Hayat Özkan, 65 kilogramda Elif Çakmak, 70 kilogramda Rukiye Gürel, 75 kilogramda Kadiriye ve +75 kilogramda Yasemin Balcı şampiyonluğa ulaştı. Erkekler kategorisinde ise 50 kilogramda Kaan Er, 60 kilogramda Ali Osman Başaran, 55 kilogramda Ahmet Arda Altun, 65 kilogramda İsa Uçar, 70 kilogramda Enver Murad, 75 kilogramda Mustafa Enes Gedikli, 80 kilogramda Yiğit Hamza Karaduman ve 85 kilogramda Yusuf Alak birincilik elde etti.

Şampiyonadan başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İlkadım ilçe Müdürü Murat Turan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyonaya Samsun ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum

Tekke'yi kızdıran soru: Kabul etmiyorum, Galatasaray'a gidemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.