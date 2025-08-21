Samsun'da 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Samsun'da 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Heyecanı
Güncelleme:
Samsun'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası A Klasman mücadelelerinde 177 sporcu kıyasıya yarışıyor. Şampiyona, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda devam ediyor ve ödül töreni 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılıyor. 19 Ağustos'ta başlayan şampiyona kapsamında sporcular madalya almak için çaba sarf ediyor. Toplam 177 sporcunun yer aldığı turnuvada bugün A Klasman sporcularının ıstakaları konuştu. 14 masada toplam 28 sporcu aynı anda vuruşlarını sayıya çevirmeye çalıştı.

Avrupa Bilardo Federasyonu ve Türkiye Bilardo Federasyonu yöneticileri tarafından da takip edilen şampiyona, 25 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Turnuvada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
