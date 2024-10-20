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Samsun'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kalan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un attığı 2. golde faul olduğunu öne süren Portekizli, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR HAFTAYDI BİZİM İÇİN"

Mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar. Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk" dedi.

"GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR"

Samsunspor'un attığı 2. golde faul olduğunu öne süren Portekizli, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım. 2-2 bizim için üzücü sonuç. Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Samsun'da 2 puan bırakan Mourinho suçu hakeme attı
Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Samsunspor Samsun Spor

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Yorumlar (24)

Mert Kalyoncu:

Çok net faul.. Beşiktaşlıyım ama bariz faul. Resmen çekti

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Adam olacak çocuk:

Abi artık bunlar ne diyeceklerini ne yapacaklarını şaşırdı..Sezon sonu gündemi değiştirmek için 6. yıldızı bile uydurur formalarına bastirirlar

94
18
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rüzgar erba:

Adete uymaya basladi. Başkanları gibi kolay hakemi suclamak

78
8
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Nuh Malkoc:

Faul bile olmayan pozisyonlarda lehinize penaltılara alıştınız

69
12
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Ahmet Melih ALEMDAR:

Bırak bu işleri Mou. Hiç gerek yokken 3 tane sarı kartlı oyuncuyu niye çıkarıyorsun ? Bir de demişsin ki değişiklik hakkım kalmadığı için Mert Hakan ı alamadım. Şu lafından sonra gözümde pul kadar değerin yok.

69
2
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Hasan Kastamonulu:

Mert Hakan'ı oyuna alamamış. Ne kadar üzülmüş. 2-1 öndeyken ortalığı karıştırıp oyunu o şekilde bitirebilirdik demek istemiş.

62
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Uğur:

Samsun’un verilmeyen penaltısını konuşun şikebahçe yine kurtardı paçayı fırıldak Ali

48
13
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Yasar Unal:

Mourinho kariyeri tartışılmayacak bir isim. Golün faul olduğu da net haklı bu konuda. Ancak oynattığı futbol bu ligde iş yapmaz. Bu durumun farkına varması lazım. Takımda sol bek varken Samet gibi bir saatli bombayı almak nedir? Szcymanski de bu kadar ısrar nedir? Rakibe cesaret verecek derecede oyunu kendi yarı sahanda kabul etmek nedir? Bunlar gibi pek çok soru var cevap vermesi gereken öncelikle.

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Sadık:

Tazminatın sağlam ,Ali koç Tazminat ödeye ödeye bıkmadı.

35
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Cihan Babacan:

BUDA YÖNETİME AYAK UYDURDU ??????

34
1
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