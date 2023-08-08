Samsun Canik Belediyesi sporcuları 30 Ağustos turnuvasında 4 altın madalya kazandı.

Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde şampiyona ve turnuvalara hazırlıklarını gerçekleştiren Canik Belediyespor Kulübü sporcuları, Samsun'da düzenlenen "30 Ağustos İller Arası Muay Thai Zafer Turnuvası"nda altın madalyaları tek tek topladı. 20 ilden, yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvada farkını ortaya koyan Canik Belediyespor Kulübü sporcuları Berkay Sezgin Demir, Mustafa Eren Doğan, Mustafa Berk Işıklı ve Tuana Işıklı kendi kategorilerinde peş peşe şampiyon oldu.

"Topluma rol model olan sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz"

"Topluma rol model olan sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, elde ettikleri başarılarla turnuvanın gözdesi olan Canik Belediyespor Kulübü sporcularını tebrik ederek, "Şehrimizin ev sahipliği yaptığı bu anlamlı turnuvada, gösterdikleri örnek mücadelelerle şampiyon olan Canikli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Spor yatırımlarımız ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerle binlerce sporcunun yetişmesini sağladık. Milli takımlarımıza sporcular kazandırdık. Gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Turnuvada gösterdikleri üstün mücadeleyle başarılarına bir yenisini daha ekleyen Canikli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen ailelerimize, antrenörlerimize ve herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN