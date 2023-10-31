Samsun Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Alperen Berber, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Alperen Berber, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Şampiyon güreşçi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sporcusu milli güreşçi Alperen Berber, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda ikinci olan Samsun Büyükşehir Belediyesi sporcusu Alperen Berber, Samsun'a döndü. Gümüş madalya kazanan milli sporcuyu Çarşamba Havalimanı'nda ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Şube Müdürü Savaş Keskin, ilçe müdürleri, antrenörler ve sporcu arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Alperen Berber, daha önce katıldığı U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ederek altın madalyayı boynuna takmıştı. - SAMSUN