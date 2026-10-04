Samsun Açık WTA 125'te eleme maçları tamamlandı, 25 ülkeden tenisçi mücadele etti

Samsun Açık WTA 125'te eleme maçları tamamlandı, 25 ülkeden tenisçi mücadele ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı. 25 ülkeden tenisçinin katıldığı organizasyonda ana tablo mücadeleleri 5 Ekim'de belli olacak, turnuva 11 Ekim Pazar günü final müsabakasıyla sona erecek.
Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda eleme maçları tamamlandı.
Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonunun gözetiminde organize edilen Samsun Açık WTA 125, 25 ülkeden tenisçiyi bir araya getirdi.
Turnuvanın ilk günündeki eleme karşılaşmalarında Alman sporcu Noma Noha Akugue, Türk sporcu İlay Yörük'ü 6-4, Avustralyalı sporcu Elena Micic, Rus sporcu Maria Golovina'yı 6-4, Rus sporcu Mariia Tkacheva, yine Rusya'dan katılan Anastasiya Tihonova'yı 6-2, ABD'li sporcu Alana Smith, Letonyalı sporcu Adelina Lachinova'yı 7-6, Polonyalı sporcu Weronika Falkowska, Türk sporcu Doğa Türkmen'i 6-3, Slovenyalı sporcu Dalila Jakupovic, Hırvat sporcu Lucija Ciric Bagaric'i 6-4, Gürcü sporcu Mariam Bolkvadze, Türk sporcu Alya Naz Altınel'i 6-0 ve Alman sporcu Caroline Werner, Rus sporcu Ekaterina Yashina'yı 6-2 yendi.
5 Ekim'de ana tablo mücadelelerinin belli olacağı organizasyon, 11 Ekim Pazar günü final müsabakasıyla sona erecek.