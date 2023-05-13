Adana Demirspor'dan Serdar Dursun bombası! Yeni sezonda bambaşka bir hedefleri var

Adana Demirspor, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun'a yeniden talip oldu. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olmayı hedefleyen Mavi Şimşekler'in geçen sezon temasa geçtiği ancak gerçekleştiremediği transferi bu kez bitirmek istediği iddia edildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de formayı unutan Serdar Dursun'a Süper Lig'den talip çıktı. Adana Demirspor, 31 yaşındaki futbolcu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

BU KEZ İMZAYI ATTIRMAK İSTİYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un şans vermediği Serdar Dursun sezon sonunda Adana Demirspor'un yolunu tutabilir. Mavi Şimşekler, geçen sezon da girişimde bulunduğu ancak transferini gerçekleştiremediği milli futbolcuya bu kez imzayı attırmak istiyor. Gelecek sezon şampiyonluk yarışının içinde bulunmak isteyen Adana Demirspor, farklı mevkiler için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZON AZ SÜRE BULDU

Serdar Dursun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maçta forma giydi. Milli futbolcu toplamda sadece 792 dakika şans bulurken, 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.