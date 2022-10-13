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Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi artık açık ara favori

Spor Haberleri

Süper Lig'de 10. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi ve sarı-lacivertliler yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilirken rakipleri ile arasındaki farkı da açtı.

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe hala ligde ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gösterilirken, en çarpıcı oran değişimi Trabzonspor'da oldu.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri ile arasındaki oran farkını artırırken Beşiktaş şampiyonluğa aday en yakın 2. takım oldu. Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen siyah-beyazlıların oranı 4.75'ten 4.25'e çekildi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA ADAY SONUNCU TAKIM

9. haftayı BAY geçen Galatasaray'ın 3.60'lık oranı da değişerek 3.50 oldu. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un ise 4.50'lik oranı 5.00'e yükseltildi ve bordo-mavililer 4 büyükler içerisinde şampiyonluğa aday gösterilen sonuncu takım oldu.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

10 senedir fenere algı operasyonu çekiliyor şampiyon ilan ediliyor ama yapmıyorlar, yine gazlamaya başladılar oyuncular

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