Şampiyonluk kutlamalarından çıkarılan Coşkun Sabah Galatasaray'a sitem etti

Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, yüz binlerce taraftarı önünde Yenikapı Miting Alanı'nda şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalarda Atiye, Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Altay, Emircan İğrek gibi isimler sahne aldı.

COŞKUN SABAH KUTLAMALARDAN ÇIKARILDI

Daha önce kulübün resmi hesabında şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan Coşkun Sabah ise kutlamalarda yer almadı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili videolu bir açıklama yaparak sitemini dile getirdi.

''GALATASARAY'A YAKIŞMADI''

Kutlama programından çıkarılmasıyla ilgili bir video çeken Coşkun Sabah, "Merhaba dostlar. 4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu ama dün akşam bir değişiklikle, menajerler rahat durmamışlar sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun - argın uçaktan nasıl gideceğim derken, 'Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, 'liste değişti' diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz. Hoşça kalın." sözlerini sarf etti.