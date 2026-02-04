Haberler

Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Güncelleme:
Sakaryaspor'a şampiyon olma umuduyla transfer olan Rijad Kobiljar, ligde kötü günler geçiren yeşil-siyahlılardan ayrıldı. Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı.

  • Sakaryaspor, Bosna Hersek Premier Lig takımı Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Rijad Kobiljar, Sakaryaspor'da bu sezon TFF 1. Lig'de 15 maçta forma giydi ve 548 dakika sahada kaldı.
  • Rijad Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor için 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer olduğu dönem ''Şampiyon olmaya geldim'' diyen Rijad Kobiljar, kümede kalma mücadelesi veren takımına veda etti.

RIJAD KOBILJAR İLE YOLLAR AYRILDI

Sakaryaspor'a sezon başında Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sakaryaspor Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, 548 dakika sahada kaldı. Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

