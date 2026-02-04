Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a transfer olduğu dönem ''Şampiyon olmaya geldim'' diyen Rijad Kobiljar, kümede kalma mücadelesi veren takımına veda etti.

RIJAD KOBILJAR İLE YOLLAR AYRILDI

Sakaryaspor'a sezon başında Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sakaryaspor Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, 548 dakika sahada kaldı. Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.