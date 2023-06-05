Şampiyonluğun ardından ayrılığını ilk ilan eden Gomis oldu: Devam edemeyeceğim

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiaya veda etti. Deneyimli santrfor yaptığı açıklamada, "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından kaldırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların stadında kutlamalar yapılırken Bafetimbi Gomis takımdan ayrılacağını duyurdu.

"BEN DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Gomis yaptığı açıklamada, " Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ama ben devam edemeyeceğim. Galatasaray formasını taşımaktan her zaman gurur duydum. Belki bir gün başka bir görevle Galatasaray'a yeniden gelirim." ifadelerini kullandı.

10 GOL ATTI

Gomis daha sonra yaptığı paylaşımda Nef Stadı'nın tribününde tek başına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak "The Last Dance (Son Dans)" ifadelerini kullandı. Fransız golcü bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 27 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı.