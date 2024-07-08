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Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisini çok mutlu ve motive hissettiğini belirten Mourinho, "Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni teknik direktörü Jose Mourinho, antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR MOTİVEYİM"

Kendisi hakkında konuşan başarılı antrenör, "Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığı kadar motiveyim. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Oyuncularımın yarısı milli takımlaydı. 2 hafta içerisinde de Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Biz elimizdeki oyuncularla çalışmamızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Her kulübüm bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Sorumluluklarımı biliyorum. Bu arada çok iyi karşılandım. Kulübün şartları çok iyi. Sportif direktörümüz 2 senedir burada ve çok iyi. Hedefimiz 35 milyon Fenerbahçe taraftarına özledikleri mutlulukları vermek" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OYUNCULAR TAKIMDA KALACAK"

"Milli Takım'da oynayan Ferdi, İrfan Can, Mert Müldür, Samet Akaydin satılacak mı? Ne düşünüyorsunuz?" Sorusunu da yanıtlayan Mourinho, "Başkanımız çok direkt bir mesaj verdi. Kulübün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini değil. Gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı tutmak demek. Bu mesajı çok direkt bir şekilde verdi. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma dönmesi. Hızlı olacak bir şey değil, adım adım. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk idmanlarına çıkacak. Çağlar ilk kez topla idmana başlayacak. Tadic çarşamba dönecek. Yaşadığımız en büyük zorluk bu. Bu iyi bir sebepten ötürü. Transfer piyasasında nelere ihtiyacımız var biliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçları oynayacak olmak bize yardım etmiyor. Transfer pazarı hareketli. Birçok takım 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano maçında en iyi durumumuzda olmayacağız ama rövanş maçında tribünlerimiz kazanmamız için bize yardımcı olacaklar" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Sözler Spor Haberler

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Yorumlar (11)

Mehmet Acıoğlu:

Biri 35 milyon taraftarı olan kulübün Galatasaray olduğunu hatırlatsın moyinyoya lafla peynir gemisi yürümez

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Orhan Karakisla:

yuru git fener düşmanı

yanıt14
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N null:

büyüde gel aslancık

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Burak Tok:

Nasıl da çekemiyorsunuz

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MEHMET BIÇEROL:

Türkiye’nin En büyük kulübü Fenerbahçedir nokta gerisi teferruat

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AdamınBiri:

evet fenerin uefa kupası var galatasarayın yok

yanıt10
yanıt10
Doğuş:

Yine içmişiz gökte yıldız sayıyoruz kafamız bir milyon

yanıt4
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ilker Akil:

35 milyon euro diyecekti sanırım. Tazminatı takılmış kafasına.

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Barış O. B.:

Yine bir gün rakipler kuduruyor

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ilker oymak:

Ne 35 Milyon 135 Milyon Diyecekdi Biri Dürtdü Morinyoyu Haha :)))

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