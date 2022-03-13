Şampiyonluğu cepte gören Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 yendi. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYON OLMAMA İHTİMALİMİZ YOK"

Kazandığımız için çok mutluyuz. Uzun süre sonra şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Her zaman belirttiğim gibi saha içindeki aile ortamını koruduğumuzda şampiyon olmama ihtimalimiz yok. Elimizde çok kaliteli oyuncular var. Girenler çıkanlar fark etmiyor. Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız. Bir hayalimiz var. Kalan maçlarımızın hepsini kazanmak istiyoruz. Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz.

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