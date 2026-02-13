Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Arsenal, 61. dakikada Noni Madueke'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Brentford ise 71. dakikada Lewis Potter'ın golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Brentford 40 puana ulaştı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, 61. dakikada Noni Madueke'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Brentford ise 71. dakikada Lewis Potter'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Brentford 40 puana ulaştı. Gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton deplasmanına çıkacak. Brentford ise sahasında Brighton'u konuk edecek.