Haberler

Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik

Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Arsenal, 61. dakikada Noni Madueke'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Brentford ise 71. dakikada Lewis Potter'ın golüyle skoru eşitledi. Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Brentford 40 puana ulaştı.

  • Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Brentford ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
  • Arsenal'ın golünü 61. dakikada Noni Madueke, Brentford'un golünü ise 71. dakikada Lewis Potter attı.
  • Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye, Brentford ise 40 puana yükseltti.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, 61. dakikada Noni Madueke'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Brentford ise 71. dakikada Lewis Potter'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Brentford 40 puana ulaştı. Gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton deplasmanına çıkacak. Brentford ise sahasında Brighton'u konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferrari'den çalışanlarına rekor ikramiye

Otomotiv devinden çalışanlarına servet değerinde prim
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Rakiplerin zorluğu Montella'nın mutluluğuna engel olamadı

Ölüm grubuna düşmemizin ardından verdiği ilk tepki bomba
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Ferrari'den çalışanlarına rekor ikramiye

Otomotiv devinden çalışanlarına servet değerinde prim
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Taksilere 'Mali cihaz' zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

Taksilerde yeni dönem! Artık taksimetre tek başına çalışamayacak