Şampiyonluğa koşan takımı yıkan beraberlik

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, deplasmanda Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, 61. dakikada Noni Madueke'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi Brentford ise 71. dakikada Lewis Potter'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Arsenal puanını 57'ye yükseltirken, Brentford 40 puana ulaştı. Gelecek hafta Arsenal, Wolverhampton deplasmanına çıkacak. Brentford ise sahasında Brighton'u konuk edecek.