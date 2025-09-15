Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın başlıyor. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

DEV ORGANİZASYON START ALIYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 16 Eylül Salı günü 6 karşılaşma oynanacak.

GALATASARAY ALMANYA'DA

Türkiye'yi turnuvada tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

YENİ SİSTEM

Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırada yer alan 16 takım ise play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler turnuvaya veda edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı

16 Eylül Salı

19.45 Athletic Bilbao-Arsenal

19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus-Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya

22.00 Benfica-Karabağ

22.00 Tottenham-Villarreal

17 Eylül Çarşamba

19.45 Olympiakos-Pafos

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt

22:00 Ajax-Inter

22:00 Bayern Münih-Chelsea

22:00 Liverpool-Atletico Madrid

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta

18 Eylül Perşembe