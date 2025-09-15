Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu, lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlıyor. İlk haftada 16 Eylül Salı günü 6 maç oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu yarın başlıyor. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
DEV ORGANİZASYON START ALIYOR
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, yarın lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. 16 Eylül Salı günü 6 karşılaşma oynanacak.
GALATASARAY ALMANYA'DA
Türkiye'yi turnuvada tek başına temsil eden Galatasaray, ilk maçına 18 Eylül Perşembe günü çıkacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
YENİ SİSTEM
Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta 36 takım lig usulü mücadele edecek. 8 maç sonunda ilk 8 sıradaki ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırada yer alan 16 takım ise play-off oynayacak. İlk 24'ün dışında kalan ekipler turnuvaya veda edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın programı
16 Eylül Salı
- 19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
- 19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
- 22.00 Juventus-Borussia Dortmund
- 22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
- 22.00 Benfica-Karabağ
- 22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba
- 19.45 Olympiakos-Pafos
- 19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
- 22:00 Ajax-Inter
- 22:00 Bayern Münih-Chelsea
- 22:00 Liverpool-Atletico Madrid
- 22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe
- 19.45 Club Brugge-Monaco
- 19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
- 22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
- 22:00 Manchester City-Napoli
- 22.00 Newcastle United-Barcelona
- 22.00 Sporting Lizbon-Kairat