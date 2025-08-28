Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzun deplasmanı

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşaması kuraları çekildi ve mücadele edecek 36 takımın fikstürü belli oldu.

KAIRAT ALMATY TARİHE GEÇECEK

Kazakistan temsilcisi Kairat Almaty, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Kazak ekip aynı zamanda bu sezon Devler Ligi'nde tarihe geçecek.

EN UZUN DEPLASMAN

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Sporting deplasmanına gidecek olan Almaty, bu maç için Portekiz'e yaklaşık 7 bin kilometrelik bir uçuş yapacak. Gerçekleşecek bu uçuş yaklaşık 10-12 saat sürecek ve Almaty, Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzak deplasman yolcuğunu yapacak.