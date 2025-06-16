Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Rose Bowl'da oynanan mücadeleyi Psg, 4-0'lık skorla kazandı.

PSG ATLETİCO KARŞISINDA ŞOV YAPTI

Psg'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee kaydetti. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in 58. dakikada golü, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan İspanyol ekibi, 78. dakikada Clement Lenglet'in kırmızı kartıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

3 PUAN FRANSIZ EKİBİNİN

Bu sonuçla birlikte PSG turnuvaya 3 puanla başladı, Atletico Madrid ise ilk maçında puan alamadı. Grubun bir sonraki maçında PSG, Botafogo ile karşılaşacak. Atletico Madrid ise MLS ekibi Seattle Sounders ile 3 puan mücadelesi verecek.